Более 330 случаев коронавируса выявили в Петербурге за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 334 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 524 869 местных жителей. При этом 1 487 268 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 285 за последние сутки. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 288 человек. Третье место у Татарстана — 184 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт предположил, что «неизвестная лихорадка» в Северной Корее — это коронавирус.