Эрмитаж не будет участвовать в зарубежных выставках до мая 2023 года

Государственный Эрмитаж в ближайший год не будет отправлять свои экспонаты на выставки за рубежом.

Как сообщил гендиректор петербургского музея Михаил Пиотровский, Эрмитаж не будет выставляться на зарубежных выставках, поскольку при нынешней обстановке не получится получить разрешение на вывоз произведений искусства за пределы РФ.

Он отметил, что в России имеется большое количество выставочных центров, куда Эрмитаж направляет и будет направлять свои экспонаты.

По словам Пиотровского, в ближайшее время музей запустит несколько крупных проектов. Один из них — выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», которая откроется 26 июня. На ней представят более 150 полотен из Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в День мецената Эрмитажу подарили уникальные экспонаты.