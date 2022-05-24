Съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют в ночь на 25 мая

Съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют в ночь на 25 мая
Съезд перекроют на шесть часов. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В ночь на 25 мая дорожники на шесть часов перекроют съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», грядущей ночью на указанном съезде будут проводиться работы по демонтажу поврежденной от ДТП стойки опоры надземного пешеходного перехода. Также потребуется обследовать вторую стойку опоры.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение по съезду будет полностью перекрыто с полуночи до 6 часов утра. Работы решили провести ночью, чтобы избежать больших пробок.

Опора надземного перехода была повреждена 19 мая в результате ДТП, когда с грузовика на проезжую часть съезда опрокинулся контейнер. Чтобы обезопасить участников движения, дорожники решили демонтировать пролетное строение перехода.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умные камеры на КАД начали ловить нарушителей скоростного режима.

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