Госдума приняла в I чтении законопроект о внешнем управлении ушедшими из РФ компаниями

Госдума приняла в I чтении законопроект о внешнем управлении ушедшими из РФ компаниями
ГД приняла законопроект в первом чтении. Фото: Государственная Дума РФ

Госдума приняла в первом чтении проект закона, допускающий внешнее управление в зарубежных компаниях, объявивших об уходе из России.

Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» был рассмотрен на заседании во вторник, 24 мая. Об этом сообщается на сайте ГД.

Согласно проекту, новые нормы будут распространяться на важные для стабильности экономики компании, которые решили уйти с российского рынка без очевидных экономических причин, основываясь на «антироссийских настроениях в Европе и США».

Внешнюю администрацию могут назначить в случае перебоев снабжения потребителей, нарушения критически значимых цепочек, увеличения затрат потребителей, существенного сокращения рабочих мест.

Предложить назначить внешнее управление в той или иной компании смогут руководитель отраслевого федерального органа исполнительной власти или глава региона. Окончательное решение будет за судом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минфин и ЦБ подготовили законопроект о реформе накопительных пенсий.

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