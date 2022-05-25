Второе место занимает Северная столица по суточной заболеваемости COVID-19

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 326 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 527 859 местных жителя. При этом 1 491 050 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 513 за последние сутки. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 370 человек. Третье место у Московской области — 207 новых ковид-пациентов

Ранее gazeta.spb.ru писала, что КНДР может получить помощь от США в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вашингтон готов оказать помощь Северной Корее, включая совместную борьбу с коронавирусом в стране.