США готовы помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса

США готовы помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса. Фото: pixabay

США готовы помочь КНДР в борьбе со вспышкой коронавируса. Фото: pixabay

Северная Корея может получить помощь от США в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вашингтон готов оказать помощь КНДР, включая совместную борьбу с коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Мы очень чётко дали понять, что готовы разговаривать с ними», — заявил источник.

По предоставленным данным, американские власти могут начать предпринимать какие-то меры для оказания помощи КНДР. Отмечается, что Северная Корея сейчас столкнулась с достаточно большими проблемами из-за распространения COVID-19.

Также президент Джо Байден, который сейчас находится с визитом в Южной Корее, планирует на переговорах 21 мая обсудить с лидером страны Юн Сок Елем «исходящую от Северной Кореи угрозу безопасности».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце апреля Северную Корею накрыла волна «неизвестной лихорадки».