Петербург стал вторым за сутки по числу заразившихся COVID-19

Петербург стал вторым за сутки по числу заразившихся COVID-19. Фото: pixabay

Петербург стал вторым за сутки по числу заразившихся COVID-19. Фото: pixabay

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 293 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 528 152 местных жителя. При этом 1 491 448 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 398 за последние сутки. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Лидером в антирейтинге с отрывом стала Москва, где коронавирус выявили еще у 368 человек. Третье место у Московской области— 218 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Нанолек», занимающаяся выпуском вакцины «КовиВак», временно приостановила ее производство. Производитель остановил производство из-за отсутствия заявок от Минздрава.