Более 300 петербуржцев заболели COVID-19 за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 317 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 528 469 местных жителей. При этом 1 491 792 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 344 за последние сутки. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 319 человек. Третье место у Московской области — 199 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется.