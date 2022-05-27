В Ленобласти за сутки подтвердили 63 случая коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 63 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 544 случая ковида. Всего выздоровели 183 199 пациентов, в том числе 98 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 481.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 319 человек. Третье место у Московской области — 199 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется.