Беглов захотел повысить выплаты себе, чиновникам и депутатам

Беглов предложил повысить выплаты себе и чиновникам с 1 января 2023 года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов предложил повысить выплаты себе и чиновникам с 1 января 2023 года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге могут увеличить выплаты для губернатора Александра Беглова, чиновников и депутатов Заксобрания.

Речь идет о ежемесячных выплатах «за особые условия работы», их могут увеличить с 1 января следующего года. Соответствующий законопроект направлен на антикоррупционную экспертизу.

Документ предполагает внесение изменений в три городских закона. По первому, для губернатора Петербурга, ежемесячная надбавка будет увеличена с пяти окладов до семи.

Депутатам Заксобрания и членам горизбиркома предлагается увеличить эти выплаты с четырех окладов до шести, а государственным и гражданским служащим — с шести окладов до восьми.

После прохождения экспертизы документ рассмотрит городской парламент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ксения Собчак раскритиковала Беглова за горы мусора в центре Петербурга.