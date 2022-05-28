В Петербурге выявили 273 новых случая коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 273 новых случаев коронавируса.

Госпитализировано 100 человек, выздоровели – 352, умерли – девять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 528 742 местных жителя, вылечились — 1 492 144 человека, а общее число жертв достигло 33 803. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге впервые за долгое время стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 268 человек. Москва сегодня опустилась на третье место — 267 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется.