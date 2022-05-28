Петербург занял первое место в России по числу новых случаев коронавируса

Петербург занял первое место в России по числу новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Петербург сегодня лидирует среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В субботу, 28 мая, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 273 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 317. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Московскую область, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 268 человек с коронавирусом. Третьей по числу новых зараженных стала Москва — 269 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 352 человека, госпитализировали 100 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется.

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