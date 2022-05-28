В Ленобласти за сутки подтвердили 48 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 592 местных жителей. Всего выздоровели 183 370 пациентов, в том числе 71 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умерло два человека. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 483.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге впервые за долгое время стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 268 человек. Москва сегодня опустилась на третье место — 267 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется.