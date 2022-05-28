В России за сутки коронавирусом заразились 4 556 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 556 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 319 848. Об этом стало известно сегодня, 28 мая.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 106 человек, скончались 86 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 378 870 граждан. Накануне выздоровели 5 844 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 725 440.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге впервые за долгое время стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 268 человек. Москва сегодня опустилась на третье место — 267 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется.