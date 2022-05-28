В России за сутки коронавирусом заразились 4 556 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 4 556 человек
В России выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 556 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 319 848. Об этом стало известно сегодня, 28 мая.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 106 человек, скончались 86 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 378 870 граждан. Накануне выздоровели 5 844 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 725 440.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге впервые за долгое время стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 268 человек. Москва сегодня опустилась на третье место — 267 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется.

новые случаи коронавируса оперштаб пандемия Россия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Красном Бору поймали мигранта, пытавшегося зарезать подростка
Пенсионерам в России сообщили о двух прибавках к пенсии в июне 2022 года
Педофил заманил и попытался изнасиловать девочку в квартире в Колпино
Пожилой автомобилист в Гатчине сбил школьника
Грабительницы из Средней Азии отобрали у девятилетней девочки серьги и ...
На семейную пару в саду Сан-Галли напала группа незнакомцев
В России за сутки коронавирусом заразились 4 556 человек
В Ленобласти за сутки подтвердили 48 случаев коронавируса