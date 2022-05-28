Пенсионерам в России сообщили о двух прибавках к пенсии в июне 2022 года

Пенсионеры могут рассчитывать на прибавки уже в июне. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеры могут рассчитывать на прибавки уже в июне. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Некоторых российских пенсионеров в июне 2022 года ждет сразу две прибавки к пенсии.

По словам замглавы комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, индексация пенсий в июне будет не самой стандартной: повышать будут сразу несколько показателей.

Как пишет Primpress, пенсии неработающих пожилых граждан собираются увеличить на 10%. Такое решение принял президент РФ. Одновременно с этим на те же 10% увеличат прожиточный минимум, от величины которого напрямую зависят размеры пенсий в регионах.

По закону пенсионер должен получать выплаты размером не ниже регионального прожиточного минимума. А если пенсия меньше, то гражданину оформляют доплату, которая доведет пенсию до минимума.

Бибикова сообщила, что с 1 июня одновременно вырастут и пенсия, и прожиточный минимум. Поэтому многие пенсионеры получат сразу две прибавки. Сначала им увеличат выплаты до нового прожиточного минимума, а после к полученной сумме добавят еще 10%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин предложил уже с июня проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров на 10%.