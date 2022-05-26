Президент РФ предложил уже с июня проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров на 10%

По предложению президента России Владимира Путина новые меры поддержки жителей страны и экономики могут вступить в силу уже с первого июня. Предполагается увеличение пенсий, прожиточного минимума и МРОТ.

В условиях непрекращающегося санкционного давления президент принял решение, что поддержка населению в виде индексации просто необходима. В результате уже летом на 10% планируют увеличить размер социальных выплат неработающим пенсионерам.

На заседании президиума Госсовета по социальным вопросам президентом были заявлены такие меры поддержки как увеличение пенсий неработающих пенсионеров, а также повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Изменение также может коснуться ряда выплат военнослужащим, — их планируют скорректировать в большую сторону.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что прожиточный минимум для трудоспособного населения в итоге составит 15 172 рубля, а для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль. Кроме того, по его словам, решение об индексации пенсий на 10% способствует увеличению пенсионных выплат 35 миллионов пенсионеров, при этом средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей.

Котяков заметил, что размер прибавки рассчитают отдельно для каждого гражданина. Выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, никаких заявлений подавать никуда не надо.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на соответствующие решения в социальной сфере, которые предложил президент, из бюджета дополнительно потребуется примерно 600 миллиардов рублей расходов в 2022 году, а в последующие годы — триллион рублей. Расходы по этой части берет на себя федеральный центр. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, также уточнил, что планируемая индексация МРОТ, ПМ и пенсий граждан потребует внесения поправок в бюджет.

Обновленные пенсии с учетом индексации неработающие пожилые россияне могут получить уже в июне, так как решение о повышении выплат кабмин может принять своим распоряжением, считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. По ее мнению, решение об индексации пенсий может быть принято распоряжением правительства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуму планируется внести законопроект о реформе накопительных пенсий, подготовленный Минфином и Центробанком России.