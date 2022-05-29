ЕК призывает ЕС отсрочить запрет на поставку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

ЕК призывает ЕС отсрочить запрет на поставку российской нефти по трубопроводу &#171;Дружба&#187;
ЕК призывает ЕС отсрочить запрет на поставку российской нефти по трубопроводу "Дружба". Фото: pixabay

Европейская комиссия обратилась к странам Евросоюза с предложением временно отложить запрет на поставки нефти из России посредством трубопровода «Дружба».

ЕК призывает отсрочить эмбарго на российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Соответствующее предложение от ЕК к ЕС связано с тем, что есть надобность удовлетворить возражения Венгрии, а также договориться по застопорившемуся пакету санкций.

Отмечается, что 28 мая Еврокомиссия направила государствам «пересмотренное предложение», в нем позволяется отсрочка нефтяного эмбарго. Эксперты считают, что с помощью этой меры Венгрия сможет выиграть время для поиска технического решения, которое бы удовлетворял ее энергетические потребности. Кроме того может быть решена проблемы стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Vitol Group к концу 2022 года собирается перестать торговать нефтью и нефтепродуктами из России.

"Дружба" ЕК ес Россия эмбарго


 

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