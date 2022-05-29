В благотворительном забеге «Бегом с дневником» приняли участие сотни петербуржцев

В Приморском парке Победы, в Санкт-Петербурге прошел первый городской благотворительный забег «Бегом с дневником», в котором приняли участие сотни горожан.

Забег вошел в официальную программу празднования Дня города, он был устроен «Петербургским дневником» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, Комитета по культуре и Общественного совета при комитете по физической культуре и спорту. Об этом сообщает само издание.

Главной целью мероприятия стал сбор денег для детского хосписа. В общей сложности в забеге приняли участие более 700 бегунов как профессионалов, так и любителей. Участники бежали дистанцию в 5 и 10 км. Старт им обеим дал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев.

Кроме того, параллельно с основным забегом прошла зрелищная пробежка Петров Первых в 350 метров. Специальная дистанция посвящена 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 июня в Петербурге все желающие могут прийти в костюмах и поучаствовать в забеге. Старт будет у Арки Главного штаба, после чего участники сделают круг и вернуться на Дворцовую площадь.