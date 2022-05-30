Петербург вошел в тройку лучших регионов России по благосостоянию семей

Петербург вошел в тройку лучших регионов России по благосостоянию семей
В Петербурге в свободном распоряжении семей в среднем остается 77 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Петербург оказался в лидерах среди российских регионов по уровню благосостояния семей в 2021 году.

Самый высокий уровень благосостояния семей в Ямало-Ненецком автономном округе. У среднестатистической семьи с двумя детьми в этом регионе остается более 100 тысяч рублей после минимальных расходов. Далее идет Москва, где у родителей после зарплаты остается более 100 тысяч рублей. А третьей оказалась Северная столица — более 77 тысяч рублей.

Как пишет РИА Новости, чтобы высчитать остаток, специалисты сложили две чистые среднегодовые зарплаты и вычли из полученной суммы прожиточный минимум в регионе.

Последними в рейтинге идут Кабардино-Балкария и Чечня, там у семей остается в свободном распоряжении не больше 10 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 40% петербуржцев хотели бы продлить свой отпуск еще на какое-то время.

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Петербург вошел в тройку лучших регионов России по благосостоянию семей