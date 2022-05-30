Шестеро петербуржцев стали победителями конкурса «Лидеры России»

Шестеро петербуржцев стали победителями конкурса &#171;Лидеры России&#187;
Победу в конкурсе одержали шестеро петербуржцев. Фото: сайт "Россия — страна возможностей"

Стали известны имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Среди призеров представители Петербурга.

Победу в конкурсе одержали шестеро петербуржцев: Александр Колышкин, Александр Кузнецов, Илья Пахомов, Александр Терехин, Максим Шлегель и Вера Штокайло. Об этом сообщается на сайте «Россия — страна возможностей».

Призовые места в суперфинале получили 106 управленцев, в том числе трое из ОАЭ, Эстонии и Казахстана. Больше всего наград взяли представители Москвы — 46. На втором месте Московская область и Петербург — по шесть победителей, а за ними идет Тюменская область — четыре победителя.

«В этом проекте можно доказать свое право стать лучшим из лучших только самостоятельно, своим профессионализмом, энергией, своими лидерскими качествами. Такая система кадровых лифтов – это принципиальное решение президента России, принятое в 2017 году», — отметил председатель наблюдательного совета «Лидеров России», первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стартовал XV конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости.

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