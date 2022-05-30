Петербуржец, победивший на конкурсе «Лидеры России», рассказал о дальнейших планах

Петербуржец, победивший на конкурсе &#171;Лидеры России&#187;, рассказал о дальнейших планах
Победу в конкурсе одержали шестеро петербуржцев. Фото: сайт "Россия — страна возможностей"

Петербуржец-победитель суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» поделился впечатлениями от участия в проекте и рассказал о дальнейших планах.

Илья Пахомов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург«, что он участвует в подобных проектах с 2017 года. Он начал с кадрового конкурса «Мой город — мои возможности», в котором он стал призером. Вскоре он решил попробовать свои силы на федеральном уровне и добился успеха.

На «Лидерах России» он участвовал в треке «Бизнес и промышленность». Участие в столь масштабном конкурсе вызвало у петербуржца лишь положительные эмоции. Он по достоинству оценил уровень организации и, что самое главное, встретил много новых людей.

«Зачастую люди готовы платить очень большие деньги за то, чтобы попасть в элитные бизнес-сообщества. В конкурсе же на бесплатной основе организаторы путем последовательного отбора формируют такое сообщество людей, которое ценно само по себе. Огромное количество людей со всей страны – мое самое яркое впечатление», — рассказал петербуржец.

После конкурса он собирается взяться за собственный некоммерческий проект, связанный с дополнительным школьным образованием. Петербуржец убежден, что его труды помогут сделать страну немного счастливее.

Призовые места в конкурсе «Лидеры России» получили 106 человек из 32 российских регионов и трое иностранцев. Среди победителей шестеро петербуржцев: Александр Колышкин, Александр Кузнецов, Илья Пахомов, Александр Терехин, Максим Шлегель и Вера Штокайло. По числу призеров город на Неве стал вторым.

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