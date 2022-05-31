Грабители отобрали у петербуржца сумку с 13,2 млн рублей на Коломяжском проспекте

Четверо грабителей оставили петербуржца без 13,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем, около 15 часов, четверо неизвестных напали на 57-летнего гендиректора, который шел мимо торгового центра «Капитолий» на Коломяжском проспекте с сумкой в руках. Внутри сумки была крупная сумма: 13,2 миллиона рублей. Преступники сначала избили его, а после отобрали наличные.

Грабителям удалось скрыться, но одного из них петербуржец запомнил. У него были темные волосы, рост около 170 сантиметров и темная одежда.

Потерпевшему потребовалась госпитализация — у него сломан нос и сотрясение головного мозга.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Злоумышленников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника.