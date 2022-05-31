Петербург занял первое место в России по числу новых случаев коронавируса

Петербург занял первое место в России по числу новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Петербург сегодня лидирует среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В вторник, 31 мая, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 253. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 190 человек с коронавирусом. Третьей по числу новых зараженных стала Московская область — 133 новых ковид-пациента.

За день в Петербурге выздоровели 414 человек, госпитализировали 156 местных жителей, скончались десять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников назвал спад пандемии коронавируса «концом начала».

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