В аэропорту Пулково 31 мая отменили четыре рейса

В аэропорту Пулково 31 мая отменили четыре рейса
В Пулково отменили рейсы. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

Во вторник, 31 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре авиарейса. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Первым отменили рейс в город Бухара в Узбекистане, который должен был покинуть Пулково в 2:00. Следующая отмена — рейс авиакомпании Mahan Airlines в Тегеран, запланированный на 9:55. Кроме того, из города на Неве не улетит самолет «Уральских авиалиний» до Калининграда, вылет которого был назначен на 10:20. Также отменен рейс перевозчика Red Wings в Екатеринбург, который должен был вылететь в 21:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока.

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