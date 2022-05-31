Конюшенное ведомство Петербурга отреставрируют по льготной программе «Рубль за метр»

Торги на право аренды Конюшенного ведомства в Петербурге по программе «Рубль за метр» выиграла московская компания «Бахчасарай».
Конюшенное ведомство признано объектом культурного наследия федерального значения. Победителю торгов предстоит выполнить работы по его сохранению. Сейчас комплекс в неудовлетворительном состоянии.
Арендатор в течение семи лет должен отреставрировать 13,5 тысячи квадратных метров объекта. До начала работ аренда будет обходиться в 3,35 миллиона рублей, а после — один рубль за квадратный метр в год.
Программа «Рубль за метр» создана специально для спасения разрушающихся объектов культурного наследия.
Конюшенное ведомство было построено в 1720-1723 года на участке Конюшенной площадью, набережной реки Мойки и каналом Грибоедова. С прошлого века здание стоит заброшенным. Город уже провел противоаварийные работы на объекте.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге вернет Синопской набережной исторический облик.