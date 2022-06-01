Петербургские преподаватели объяснили, почему полезно готовить шпаргалки к экзаменам

В Северной столице началось лето, а для школьников и студентов — время экзаменов. На смену тихим перешептыванием часто приходят практически каждому знакомые шпаргалки, зачастую сделанные так искусно, что внешне напоминает маленькую копию книги.

Преподаватели Петербурга рассказали, какие самые необычные методы сдачи экзаменов им довелось видеть, а также объяснили, чем же может быть полезен процесс создания шпаргалок. Об этом пишет Neva.Today.

Почетный житель Санкт-Петербурга, учитель Второй Санкт-Петербургской гимназии Лариса Листова поделилась, что во время ее обучения сдача экзаменов и подготовка для них шпаргалок были проще. По ее словам, шпаргалки делали в виде маленьких бумажных лент, также бывали и нашитые карманы на пиджаки, кроме того писали на коленках.

Листова упомянула метод, когда в экзаменационный класс детям нельзя брать с собой телефоны, но в результате, один из них студент сдаёт, а другой проносит. В основном здесь используются компактные беспроводные наушники.

«Мне кажется, когда мы раньше учили билеты и переписывали их для шпаргалок, всё-таки знания оставались в голове», — заметила учитель гимназии.

Еще один эксперт, социолог и политолог, доктор социологических наук, профессор СПБГУ Дмитрий Гавра рассказал свое мнение на этот счет. По его словам, шпаргалка шпаргалке рознь. Например, есть шпаргалка переписанная от руки. В этом случае видно, что человек работал и механическое воспоминание у него осталось. А вот есть, например, распечатанные ответы микроскопическим шрифтом.

Гавра раскрыл секрет, что его друзья из спецслужб по его просьбе подарили ему глушилку для мобильных телефонов, — прибор, с помощью которого можно убрать на определенном расстоянии всю связь. Обычно эксперт приносит ее на экзамены, потому что сейчас студенты начали использовать «цифровые шпаргалки».

Тут то специалист и применяет свой подарок, включает глушилку и наблюдает, как у тех студентов, которые списывают начинаются нервные метания. При этом до экзамены студентов предупреждают о наличие прибора на экзамене.

Эксперт рассказал, что в его практике одной из самых необычных шпаргалок оказался кулон на на шее у студентки, состоящий из скрученных в маленькие трубочки ответов.

А вот доцент кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ, кандидат культорологии Александр Крамер вообще использует шпаргалки как часть курса. По его мнению, о самых необычных шпаргалках лучше спросить у тех, кто их использует. Крамер заявил, что шпаргалка — это очень полезная вещь и тренироваться в её составлении хороший способ подготовки к экзамену. По мнению преподавателя, чтобы сделать шпаргалку нужно хорошо знать курс, к которому она составляется.

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