В НИУ ВШЭ выяснили, сколько составит убыль рабочей силы в России к 2030 году

В НИУ ВШЭ выяснили, сколько составит убыль рабочей силы в России к 2030 году
В НИУ ВШЭ выяснили, сколько составит убыль рабочей силы в России к 2030 году. Фото: Pixabay

Эксперты НИУ ВШЭ определили, сколько же составит убыль рабочей силы в России через 8 лет.

Выяснилось, что к 2030 году этот показатель достигнет 1,9 миллиона человек. Кроме того, вместе с количеством рабочей силы изменится и ее возрастной порог. Об этом сообщает РБК. Так, доля людей младше 40 лет снизится с 42% в 2019 году до 37,4%.

Эксперты считают, что главной причиной старения станет вступление в трудоспособный возраст малочисленного поколения 1990-2000-х годов рождения. При этом самое сильное сокращение доли трудоспособного населения может произойти в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях.

Но есть и такие регионы, привлекательные для мигрантов, где процесс старения населения и рабочей силы замедлится. Среди главных факторов изменения численности рабочей силы специалисты отметили смертность, миграцию, количество молодежи, выходящей на рынок труда, и людей, достигших пенсионного возраста.

В ВШЭ составили четыре варианта прогноза до 2030 года. В базовом варианте численность рабочей силы снизится с 74,7 миллиона человек в 2019 году до 72,8 миллиона в 2030-м. В лучшем случае может произойти сокращение на 500 тысяч человек, а в негативном — на три миллиона. Без учета миграции сокращение рабочей силы к 2030 году может быть на 3,3 миллиона человек

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги бюджетные организации и частные компании обязаны проводить индексацию зарплат сотрудников.

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