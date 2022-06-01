Во вторник угрозам взрыва в Петербурге подверглись суды, клиники и университеты

Во вторник угрозам взрыва в Петербурге подверглись суды, клиники и университеты. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Во вторник угрозам взрыва в Петербурге подверглись суды, клиники и университеты. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Вчера, 31 мая, атака на разные общественные заведения в Петербурге происходила лжеминерами в разное время.

С Самого утра до вечера на электронные адреса медицинских учреждений. судов, университетов поступали подозрительные сообщения и звонки от злоумышленников. Как стало известно Gazeta.SPB, первое угрожающе сообщение поступило на почту Санкт-Петербургского Гарнизонного Военного Суда, где предупреждалось о минировании всех судов на территории Петербург и Ленобласти.

В связи с этим проводилась эвакуация 128 сотрудников и посетителей из помещения районного суда в Красногвардейском районе. Также был эвакуирован Смольнинский федеральный суд в составе 68 человек.

После судов злоумышленники переключились на зоопарк и школы. В результате осмотра указанных объектов и прилегающих к ним территорий взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств обнаружено не было. По данному факту возбудили уголовное дело.

Также «под удар» лжеминеров во вторник попали многопрофильная клиника № 2, ГБУЗ онкологической больницы № 4, ТРК «Нептун», Университет путей сообщения. Опасных устройств нигде обнаружено не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе нашли подозрительный боеприпас, который оказался минометной миной.