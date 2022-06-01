В загоревшемся деревянном доме на Вознесенском шоссе пострадала женщина

В загоревшемся деревянном доме на Вознесенском шоссе пострадала женщина
В загоревшемся деревянном доме на Вознесенском шоссе пострадала женщина. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Колпинском районе 1 июня произошел пожар в одноэтажном доме. Есть пострадавшие.

Строение загорелось утром среды, около 09:18. В экстренные службы поступило сообщение, что на Вознесенском шоссе, 44 горит одноэтажный дом.

По прибытию на место спасателям удалось выяснить, что в одноэтажном деревянном, размером 6х7 метров доме, горит площадь 30 квадратных метров.

Огонь тушили более часа, и только в 10:39 пожар удалось ликвидировать. Как оказалась, в происшествии пострадала женщина. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. Почему произошел пожар спасателям предстоит выяснить.

На месте работали 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во вторник атака на разные общественные заведения в Петербурге происходила лжеминерами в разное время.

Колпинский район ленобласть пожар пострадавшие


 

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