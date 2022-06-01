«Желтый » уровень опасности объявлен в Петербурге из-за порывов ветра до 15 м/с

"Желтый " уровень опасности объявлен в Петербурге из-за порывов ветра до 15 м/с. Фото: Baltphoto

"Желтый " уровень опасности объявлен в Петербурге из-за порывов ветра до 15 м/с. Фото: Baltphoto

Завтра, 2 июня, в Северной столице прогнозируют повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Несмотря на теплую погоду сегодня, завтра градус немного упадет, но самое главное — ожидаются достаточно сильные порывы ветра, местами достигающие 15 м/с.

Власти города предупреждают, что по информации Росгидрометцентра, с 5 часов 2 июня до 12 часов 3 июня на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до сильного.

Такое же предупреждение сделало управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». «Желтый» является вторым уровнем опасности, обозначающим потенциально опасную погоду.

Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также должны быть осторожны и пешеходы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвел итоги уже оставшейся позади весны.