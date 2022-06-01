В Петербурге депутаты предложили сделать ценники со стоимостью продуктов за литр и кг

В Петербурге депутаты предложили сделать ценники со стоимостью продуктов за литр и кг. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге депутаты предложили сделать ценники со стоимостью продуктов за литр и кг. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На заседании первого июня депутаты Законодательного собрания Северной столицы одобрили обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором выдвигается предложение сделать ценники со стоимость по литру и кг.

Автором письма выступает парламентарий от «Единой России» Антон Соловьев. Так в обращении отмечается, что часто производители продают товары в дробных величинах, например, 0,92 л, 900 грамм и тд. По мнению депутата, часто из-за этих неоднозначных цифр покупатель чувствует себя в итоге обманутым. Об этом пишет «78.ru».

В связи с этим в письме предлагается обязать производителей писать на ценниках стоимость товара в общепринятой единице измерения, например в литре, килограмме. При этом, по мнению Соловьева, на продавцов нагрузка не увеличится.

Беспартийный депутат Михаил Амосов, в свою очередь, заметил, что подобные ценники не очень будут актуальны, в частности в винном магазине, так как бутылка там стандартно 0,75 литров.

В свою очередь Павел Иткин из ЛДПР предложил сначала распространить предлагаемую практику только на социально значимые товары.

За принятие обращения за основу проголосовали 36 депутатов. Против выступили 3, еще столько же воздержались. Поправки к документу будут принимать до 10 июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что магазины IKEA в России начинают работать на возврат и обмен товаров.