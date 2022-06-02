Баскетболисты АО «ЛОЭСК» взяли «серебро»

Корпоративная команда заняла второе место в командном зачете 3-го дивизиона Глобальной лиги Санкт-Петербурга. Всего спортсмены сыграли 18 матчей, из них – 12 победных.

Все началось с идеи нескольких спортсменов-энтузиастов – создать в нашей большой энергетической семье свою баскетбольную команду. Руководство поддержало эту инициативу и помогло организовать тренировки. «Нам удалось собрать боеспособный коллектив, который успешно выступил и показал отличный результат для первого года участия в Глобальной лиге», – подвел итоги капитан команды и директор по информационным технологиям и связи Александр Солодухин.

Лигу нужно было выбирать по силам и возможностям, чтобы не прыгнуть выше головы, ведь для баскетбольной команды ЛОЭСКа это был первый опыт. В Глобальную лигу решили пойти, потому что тренер понимал, какого уровня команды там играют.

«Общий язык с ребятами мы нашли быстро. На первых тренировках я внимательно наблюдал за каждым, смотрел на уровень подготовки. Так определил слабые и сильные стороны игроков и дальнейшую тактику. И тренировочный процесс пошел как по маслу. Прогресс довольно быстро появился и у отдельных игроков, и у всей команды в целом. Благодаря высокому уровню игроков в короткие сроки удалось сыграться и показать неплохие результаты в первых же играх», – отметил Евгений Щукин, тренер команды.

На протяжении всего сезона команда ЛОЭСКа в каждой игре показывала сильный характер и стремление устроить настоящую борьбу на площадке. В общей сложности наши баскетболисты сыграли 18 матчей, 12 из которых они выиграли.

«Для дебютантов войти в пятерку лучших команд регулярки и взять серебро дивизиона — это отличный результат. Есть, конечно, над чем работать. Сделаем работу над ошибками, усилимся в следующем сезоне и постараемся взять золото», – поделился Сергей Паршин, участник баскетбольной команды «ЛОЭСК».

Задача на следующий сезон – привлечь как можно больше сотрудников компании к тренировочному процессу, развивать корпоративный спорт и отыграть еще больше турниров, а также участвовать в спартакиадах.

«Совершенно не важен уровень подготовки, тренер поможет улучшить игровые навыки всех желающих. Место на тренировках по понедельникам найдется для всех, – отметил Александр Солодухин. – Сейчас нам предстоит работа над взаимодействием игроков на площадке, будем делать упор на защиту и на повышение выносливости. Всем спасибо за достойный сезон, как говорится, дальше-больше!»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании.