В Петербурге возбудили уголовное дело об избиении журналиста

В Петербурге возбудили уголовное дело об избиении журналиста
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге полицией возбуждено уголовное дело после избиения 20-летнего журналиста.

Как стало известно Gazeta.SPb, уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Злоумышленников пока не нашли.

Журналиста и сотрудника пресс-службы партии «Яблоко» избили вечером 30 мая на Бестужевской улице, когда он шел с автобусной остановки домой. Двое неизвестных нанесли ему несколько ударов по голове и скрылись. Молодого человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа, ссадинами и гематомами. После оказания помощи его отпустили домой.

Нападавшим на вид около 20-25 лет, рост 170-175 см, а лица были скрыты черными масками. По мнению журналиста, нападение было связано с его профессиональной деятельностью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что посетительницу «Рюмочной» в Петербурге, вонзившую нож в грудь иностранца, задержали.

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В Петербурге возбудили уголовное дело об избиении журналиста
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