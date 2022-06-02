Новая партия лазурных автобусов Volgabus едет в Петербург

В Петербург сегодня отправили новую партию лазурных автобусов Volgabus. Скоро на улицы города выйдут еще 50 комфортабельных автобусов.

Полсотни автобусов большой вместимости выехали в Северную столицу из Волгограда. Они только сошли с конвейера, в пути им предстоит проехать свои первые 2 тысячи километров. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на комитет по транспорту.

Автобусный парк Петербурга обновляют в рамках транспортной реформы. С апреля, когда стартовал первый этап, в городе уже работают 500 автобусов Volgabus на природном газе.

Всего по итогам реформы в городе на Неве появятся почти 3 тысячи новых автобусов. Кроме того, город создаст резерв, чтобы перевозчики могли качественно выполнять свою работу.

В автобусах есть оборудование для бесконтактной оплаты и USB-зарядки для телефонов. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены пандусы и кнопка вызова водителя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обновить автобусный парк в Петербурге удалось даже во время беспрецедентных санкций.