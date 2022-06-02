Обновить автобусный парк в Петербурге удалось даже во время беспрецедентных санкций

Новые единицы подвижного состава пребывают в Петербург почти каждый день. Фото: МК в Питере

Новые единицы подвижного состава пребывают в Петербург почти каждый день. Фото: МК в Питере

Транспортная реформа в Петербурге продолжается на фоне беспрецедентных санкций, введенных западом против России. Несмотря на трудности с логистикой у производителей подвижных составов, уже к 1 июля по городу начнут курсировать почти 700 новых автобусов.

С 1 июня в Петербурге начался второй этап транспортной реформы. В первый день лета в городе заработали 20 новых маршрутов, кроме того, сразу 32 коммерческие маршрутки заменили социальными автобусами. К концу месяца на маршруты выйдут 693 новых составов. В рамках первого этапа в город завезли 864 автобуса, а на заключительном этапе, который стартует 15 июля, завезут еще 1244.

О трудностях, которые возникли при доставке автобусов, заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, комитет готов к переходу на новую модель транспортного обслуживания и по инфраструктуре, и по газу, и по числу водителей. Однако сложности возникли у заводов-производителей. Они столкнулись с изменением логистических цепочек.

«Действительно, сегодня из-за санкций у производителей есть некоторые трудности с поставками. Мы с пониманием относимся к тем проблемам, которые сегодня испытывают производители подвижного состава и готовы к тому, что срок поставки автобусов немного сдвинулся» — рассказал Поляков.

Еще об одной проблеме, с которыми столкнулись производители, заявил директор по организации перевозок компании «Вест-Сервис». Как рассказал Роман Юренев, западные производители прекратили поставки комплектующих на российский рынок. Проблему решили заменой импортных деталей отечественными, поэтому поставщикам удалось не нарушить сроки.

При этом, к 15 июля город будет готов полностью перейти на новую модель транспортного обслуживания. На сегодняшний день уже половина автобусов, которые комитет по транспорту планирует начать эксплуатировать в рамках третьего этапа транспортной реформы, уже находятся в Петербурге.

Новые единицы подвижного состава, рассказал Поляков, пребывают в Петербург почти каждый день. В частности, 10 новеньких автобусов появились в городе 1 июня. Сейчас они проходят регистрацию и комплектацию, как только транспорт будет готов, он начнет обслуживать городские маршруты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы посчитали удобной бесконтактную оплату в обновленном транспорте.