Петербуржцы посчитали удобной бесконтактную оплату в обновленном транспорте

Петербуржцы посчитали удобной бесконтактную оплату в обновленном транспорте
В автобусах теперь действует бесконтактная оплата. Фото: МК в Питере

В Петербурге начался второй этап транспортной реформы. Оплатить проезд теперь можно бесконтактно, что пришлось жителям города по душе.

Транспортная реформа идет в Северной столице с апреля. На новой транспортной модели в городе откажутся от коммерческих маршруток и заменят их на социальный транспорт. Одно из нововведений — льготы и бесконтактная оплата. Оплатить проезд можно с помощью банковской карты, электронного проездного или разового QR-билета. Об этом пишет «Патрульный Петербурга«.

Петербуржцы пишут в социальных сетях, что оплата в наземном транспорте стала очень удобной. Они отмечают, что наличными деньгами пользуются все меньше людей, а банковская карта всегда при себе.

Кроме того, горожане оценили новый пересадочный тариф «60 минут», а также отсутствие кондукторов в автобусах — теперь никто не пытается пробраться сквозь толпу в забитом автобусе в часы пик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что политолог объяснил необходимость транспортной реформы в Петербурге.

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