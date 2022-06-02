Политолог объяснил необходимость транспортной реформы в Петербурге

Петербуржцам объяснили, в чем плюсы транспортной реформы и почему нельзя затягивать с ее проведением.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что сформированная еще в 90-х система городского транспорта в Петербурге уже давно нуждалась в обновлении. По его мнению, затягивать с проведением транспортной реформы было бы не хорошо. Об этом пишет «МК в Питере«.

Он указал, что реформа должна была начаться еще несколько лет назад, но из-за пандемии и ограничений переход на новую транспортную модель решили отложить.

Солонников также признал, что начало реформы не обошлось без сложностей.

«Конечно, любая крупная реформа идет с шероховатостями, есть свои сложности, и нужно что-то исправлять. Не было ни разу в истории нашей страны, да и любого другого государства, чтобы, проводя крупную реформу, все прошло гладко, и в один день все переключилось», — отметил эксперт.

Также он считает, что в городе еще нужно привести в порядок расписание транспорта и доработать много других деталей, но главное — не делать все за один раз. Политолог добавил, реформу нужно проводить поэтапно, и после каждого из этапов делать «разбор полетов».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Петербурга отметили практичность новых автобусов в рамках транспортной реформы.