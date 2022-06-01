Жители Петербурга отметили практичность новых автобусов в рамках транспортной реформы

Жители Петербурга отметили практичность новых автобусов в рамках транспортной реформы
Жители Петербурга отметили практичность новых автобусов в рамках транспортной реформы. Фото: пресс-служба Комтранса

После старта второго этапа транспортной реформы в Петербурге горожане отметили удобство новых автобусов для пассажиров с инвалидностью.

По мнению петербуржцев, новые низкопольные автобусы облегчили поездки для людей на колясках, так как теперь войти в транспорт не составит труда. Об этом сообщает «Мк в Питере».

«У всех должны быть возможности спокойно передвигаться по городу. Все-таки 2022 год на дворе! Хорошо, что к этому пришли», – заметила одна из жительниц Северной столицы.

Некоторые похвалили и внешний вид нового транспорта, а также подчеркнули его экологичность. Также. по мнению многих жителей, теперь станет удобнее и родителям с колясками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 по 5 июня на улицах Северной столицы будут работать волонтеры, в чьи задачи входит информирование горожан об изменениях, связанных с транспортной реформой.

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