Жители Петербурга отметили практичность новых автобусов в рамках транспортной реформы

После старта второго этапа транспортной реформы в Петербурге горожане отметили удобство новых автобусов для пассажиров с инвалидностью.

По мнению петербуржцев, новые низкопольные автобусы облегчили поездки для людей на колясках, так как теперь войти в транспорт не составит труда. Об этом сообщает «Мк в Питере».

«У всех должны быть возможности спокойно передвигаться по городу. Все-таки 2022 год на дворе! Хорошо, что к этому пришли», – заметила одна из жительниц Северной столицы.

Некоторые похвалили и внешний вид нового транспорта, а также подчеркнули его экологичность. Также. по мнению многих жителей, теперь станет удобнее и родителям с колясками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 по 5 июня на улицах Северной столицы будут работать волонтеры, в чьи задачи входит информирование горожан об изменениях, связанных с транспортной реформой.