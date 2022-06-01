На улицы Петербурга вышли волонтеры транспортной реформы

На улицы Петербурга вышли волонтеры транспортной реформы
На улицы Петербурга вышли волонтеры транспортной реформы. Фото: пресс-служба Комтранс

С первого по пятое июня на улицах Северной столицы будут работать волонтеры, в чьи задачи входит информирование горожан об изменениях, связанных с транспортной реформой.

Волонтеры одеты в желтые жилеты от местного Комитета по транспорту. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

В общей сложности на 17 районов приходится порядка 200 волонтеров. Они, например, могут объяснить, как добраться до нужного пункта назначения с помощью «Яндекс.Карт» и карт, установленных на остановках.

Отмечается, что волонтеров можно встретить с 1 по 3 июня с 7 до 11 утра, а в выходные, 4 и 5 июня, добровольцы будут стоять на остановках с 9 утра до часу дня. Все участники получат сувенирную продукцию и записи в волонтерскую книжку на сайте добро.ру.

Второй этап реформы стартовал 1 июня. В его рамках в городе добавилось 20 новых маршрутов, на дороги вышло 693 современных автобуса.

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