Петербургский депутат Ржаненков нашел плюсы в транспортной реформе

Петербургский депутат Ржаненков нашел плюсы в транспортной реформе
Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Глава комиссии Заксобрания по соцполитике и здравоохранению Александр Ржаненков рассказал, какие преимущества дает петербуржцам новая система транспортного обслуживания.

Ржаненков отметил в разговоре с «МК в Питере«, что город очень нуждается в транспортной реформе, поскольку изменения назрели уже давно. Он признал, что в процессе перехода на новую транспортную модель, есть ощутимые непредвиденные обстоятельства, но в целом все идет по плану.

«И единообразное применение всех мер поддержки в виде льготного проезда — это правильно, удобно, справедливо и эффективно», — заявил он.

По словам Ржаненкова, у пассажиров есть возможность оплачивать проезд разными способами: это и «Подорожник», и банковская карта, и «Карта петербуржца». Все пассажиры теперь имеют одинаковые возможности оплаты проезда без проблем.

«Поэтому все, что предложено в рамках новой модели транспортного обслуживания — это для более удобного, комфортного и льготного проезда для всех жителей Петербурга, вне зависимости от их статуса и особенностей», — подытожил Ржаненков.

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