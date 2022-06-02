Петербургский депутат Ржаненков нашел плюсы в транспортной реформе

Глава комиссии Заксобрания по соцполитике и здравоохранению Александр Ржаненков рассказал, какие преимущества дает петербуржцам новая система транспортного обслуживания.

Ржаненков отметил в разговоре с «МК в Питере«, что город очень нуждается в транспортной реформе, поскольку изменения назрели уже давно. Он признал, что в процессе перехода на новую транспортную модель, есть ощутимые непредвиденные обстоятельства, но в целом все идет по плану.

«И единообразное применение всех мер поддержки в виде льготного проезда — это правильно, удобно, справедливо и эффективно», — заявил он.

По словам Ржаненкова, у пассажиров есть возможность оплачивать проезд разными способами: это и «Подорожник», и банковская карта, и «Карта петербуржца». Все пассажиры теперь имеют одинаковые возможности оплаты проезда без проблем.

«Поэтому все, что предложено в рамках новой модели транспортного обслуживания — это для более удобного, комфортного и льготного проезда для всех жителей Петербурга, вне зависимости от их статуса и особенностей», — подытожил Ржаненков.

В Московском драматическом театре имени Пушкина покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита», пишет «Москва.ру«. Спектакль о большой любви и атомной бомбе по пьесе Александра Гельмана «Альмар» ставит режиссер Александр Марин.