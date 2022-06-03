Петербург занял 2 место по смертности пациентов с коронавирусом за сутки

Петербург занял 2 место по смертности пациентов с коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

Петербург занял 2 место по смертности пациентов с коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 3 июня, представили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 14 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 869 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 363 человек, в том числе 78 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников обозначил свое мнение на ситуацию со спадом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Он считает, что это «конец начала».