В Василеостровском районе автомобиль снес десятилетнего велосипедиста на повороте

В Василеостровском районе автомобиль снес десятилетнего велосипедиста на повороте. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Василеостровском районе автомобиль снес десятилетнего велосипедиста на повороте. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Юный велосипедист попал под колеса автомобиля на повороте. Мальчик переезжал дорогу по пешеходному переходу, но при этом находился на велосипеде.

На пересечении Среднегаванского проспекта и улице Шевченко 49-летний мужчина за рулем «ДЭУ Нексии» в зоне регулируемого пешеходного перехода, при повороте направо сбил десятилетнего мальчика. Как стало известно Gazeta.SPB, ребенок не слез с велосипеда при переходе дороги, а также был совсем без взрослых.

В результате мальчик попал в детскую городскую больницу с различными травмами, в состоянии средней тяжести.

Также выяснилось, что водитель, сбивший ребенка, в 2021-2022 годах к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз по статье «Превышение установленной скорости».

В настоящее время ведется проверка по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в детскую городскую больницу № 5 поступила девочка в тяжелом состоянии. Причина произошедшего оказалась отравлением.