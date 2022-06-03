В Невском районе шестиклассница отравилась таблетками в попытках похудеть

В четверг, 2 июня, в детскую городскую больницу № 5 поступила девочка в тяжелом состоянии. Причина произошедшего оказалась шокирующая.

Так в Невском районе ребенок, по словам матери, в попытках похудеть принял 15 таблеток «Нош-па» для похудения. Как стало известно Gazeta.SPB, шестиклассница в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу около 16:00.

У тринадцатилетней девочки диагностировали острое пероральное отравление препаратом. Выяснилось, что семья на учете в ПДН и ПНД не состоит.

Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербурженка написала заявление в полицию на мужа, обвинив его в сексуальном насилии над общей дочерью. Вечером 1 июня в полицию обратилась 37-летняя петербурженка. Она сообщила правоохранителям, что ее 38-летний муж совершил насильственные действия над их общей дочерью 2008 года рождения.