Tele2 открывает летний сезон лекций об искусстве и кинопоказов на Елагином острове

Санкт-Петербург – Tele2, российский оператор мобильной связи, организовал арт-пространство для жителей Петербурга, где легко разобраться в искусстве, слушая лекции о литературе, живописи, кино или архитектуре. Гости Tele2 Art Space также смогут насладиться просмотром фильмов на открытом воздухе по вечерам или плодотворно поработать в специально организованном коворкинге днем.

Пространство Tele2 Art Space работает в Петербурге второй летний сезон. В этом году площадку организовали на территории Эстрадного театра на Елагином острове. Как и ранее, здесь все лето будут знакомить горожан с миром искусства, показывать кинофильмы из коллекции видеосервиса Wink, проводить лекции, а также городские фестивали. Кроме того, на площадке оператора все желающие могут бесплатно поработать в уютном коворкинге в самом центре объекта культурного наследия ЮНЕСКО. На всей территории площадки доступен бесплатный Wi-Fi, организованный на сети высокоскоростного мобильного интернета Tele2.

Летняя программа площадки Tele2 начнется с городского праздника. 5 июня 2022 года в Tele2 Art Space пройдет фестиваль «День эколога». Мероприятие соберет представителей городских властей, некоммерческих организаций, бизнеса, активистов в сфере экологии, а также простых горожан. Гостей фестиваля ждут публичные лекции, дискуссии, мастер-классы, мини-фильмы экологической тематики, выступления музыкальных групп. В финале подведут итоги городского конкурса экологических инициатив. Tele2 выступила генеральным партнером фестиваля. Представители компании расскажут об эко-проекте «Переплавка», который способствует решению проблемы переработки электронного мусора.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Вместе с комфортным общением по мобильному телефону мы предлагаем бонусы в различных сферах жизни. В нашей программе лояльности есть скидки на походы в музеи и концерты, на покупки в различных маркетплейсах, и в том числе мы обустраиваем популярные локации, где можно с пользой провести время. Подобные места становятся городскими точками притяжения и формируют современную культуру отдыха. Этим летом в нашем Tele2 Art Space мы подготовили для петербуржцев обширную программу как с развлекательной, так и с образовательной составляющими».

В 2021 году площадка Tele2 Art Space принимала гостей в Приморском парке Победы. В пространстве организовали 46 лекций петербургских историков, культурологов и искусствоведов, гости посмотрели 36 лекций онлайн. В кинотеатре бесплатно провели 132 киносеанса. Контент предоставляли партнеры локации: образовательный проект «Правое полушарие интроверта» и онлайн-кинотеатр Wink.

Расписание лекций, кинопоказов, время работы коворкинга и другие подробности о Tele2 Art Space можно узнать на портале art.tele2.ru