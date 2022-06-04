Северная столица занимает второе место по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и в целом по стране продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 263 новых случая коронавируса.

Госпитализировано в городе 263 человека, выздоровели – 328, умерли – 9. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 530 650 местных жителей, вылечились — 1 494 106 человек, а общее число жертв достигло 33 878. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 272 человек. Всего по России заразилось инфекцией 4 101 человек за сутки. На третьем месте расположилась Московская область с 246 людьми за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в РФ создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан.