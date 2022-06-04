Спикер Госдумы Володин поделился, что думает на счет 6 пакета санкций ЕС против России

Спикер Госдумы Володин поделился, что думает на счет 6 пакета санкций ЕС против России. Фото: Государственная дума

Спикер Госдумы Володин поделился, что думает на счет 6 пакета санкций ЕС против России. Фото: Государственная дума

По мнению спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, арсенал западного давления исчерпал себя. Такое мнение он высказал после того, как был утвержден шестой список санкций ЕС в отношении России.

В своем Telegram-канале Володин отметил, что арсенал средств по сдерживанию развития Российской Федерации исчерпан. По мнению спикера, при вводе новых санкций западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран, участвующих во введении санкций.

По мнению Володина, для России возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить 22 миллиарда долларов в год, но Европа из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более 250 миллиардов евро каждый день.

При этом спикер подчеркнул, что в РФ издержки могут быть быстро компенсированы из-за переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от введения эмбарго на поставку российской нефти Евросоюз может испытать ценовой шок, а РФ найдет новых клиентов из Азии.