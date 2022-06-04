Петербурженка обвинила мужа-повара «Лотте» в истязании троих детей на протяжении 5 лет

В пятницу, 3 июня, правоохранительные органы получили заявление, в котором женщина обвиняет своего мужа в истязании ее детей на съемной квартире.

По словам женщины мужчина-японец по национальности, работающий поваром в элитной гостинице «Лотте», систематически с 2017 года наносил побои и осуществлял насильственные действия в отношении троих несовершеннолетних детей заявителя. Как стало известно Gazeta.SPB, дети 2004, 2005 и 2008 годов рождения.

Подозреваемый 52 лет прибыл в Россию в 2019 году с целью работы, состоит на миграционном учете. Он является знаменитым японским поваром, проводит в России мастер-классы по японской кухне и возглавляет Ассоциацию японских поваров РФ. В браке с заявившей на него 40-летней женщиной с того же самого 2017 года. Мужчина снимал квартиру на улице Стахановцев, где, по словам заявительницы, он и истязал детей.

Вчера, 3 июня, было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, после он будет помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали 38-летнего мужчину, на которого в полицию заявила его 36-летняя жена. Она сообщила, что задержанный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их общей несовершеннолетней дочери.