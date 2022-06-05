«Зенит» победил ЦСКА и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты петербургского клуба «Зенит» впервые в своей истории завоевали титул чемпионов Единой лиги ВТБ.

«Зенит» стал чемпионом Единой лиги ВТБ, одержав победу над московским ЦСКА в финальной серии плей-офф. Команды встретились 5 июня в Москве, игра завершилась со счетом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13) в пользу петербуржцев.

Для ЦСКА это был первый проигрыш в борьбе за титул впервые с 2011 года, когда чемпионами стали «Химки». С 2012 года армейцы девять раз подряд становились чемпионами, за исключением сезона 2019/20, который не получилось доиграть из-за пандемии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский «Зенит» выразил благодарность Дзюбе за проведенные вместе годы. Вместе с «Зенитом» футболист четырежды выиграл РПЛ, два Кубка и четыре Суперкубка страны.