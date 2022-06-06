В понедельник в Петербурге ожидается переменная облачность и до плюс 19

Погоду в Петербурге в понедельник, 6 июня, будет определять антициклон. Жителей города ждет прохладная погода.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, гребень скандинавского антициклона надвигается на город на Неве с северо-запада. Он устроит переменную облачность, но обойдется без дождей. Несмотря на выглядывающее солнце, погода будет прохладной.

Температура воздуха достигнет плюс 17-19 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до 15-20 градусов. Подует северо-западный ветер 4-9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 765 мм рт.ст., что выше нормы.

Во вторник петербуржцам вновь обещают сухую погоду и температуру не ниже плюс 20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик пообещал петербуржцам +26 градусов на следующей неделе.