Синоптик пообещал петербуржцам +26 градусов на следующей неделе

Пасмурная погода покинет жителей Петербурга уже с началом новой недели, но всего на несколько дней.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, понедельник начнется с дождей, но уже днем в город придет антициклон, который устранит все осадки. Будет тепло — от 17 до 19 градусов. А во вторник в Петербург придет солнце и потепление до 22 градусов.

В середине рабочей недели, 8 июня, петербуржцев ждет жара — воздух днем прогреется до 24-26 градусов, но погоду испортят небольшие дожди.

В четверг в Северной столице ждут атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и даже грозы, а температура снизится до 19-22 градусов. В пятницу опять без дождей, а на улице будет около 20-22 градусов.

Следующие выходные тоже будут немного пасмурными, а температура установится на уровне чуть выше 20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург на периферии циклона: в городе 5 июня будут дожди и до плюс 19 градусов.